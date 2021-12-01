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Tam 3 hafta oldu! Kaygılar artıyor!

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da, 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin´in (22) bulunması için özel ekip kuruldu. Genç kadının annesi, Ekin'in kaçırıldığı ve bir yerde alıkonulduğu iddiasında bulundu

01.12.2021 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Tam 3 hafta oldu! Özel ekip kurdular! - Haberler
Tam 3 hafta oldu! Kaygılar artıyor!
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DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı.

"ANNE GELECEĞİM" DEDİ, TELEFONU KAPANDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.

UZMAN POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP KURULDU

13 Kasım´dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu. Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin´in yakın çevresinin bilgisine başvurdu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı.

İKİ DİŞİ KIRILMIŞTI

Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin´in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti.

Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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