Tam 25 gün: Almanya'da sıkı tedbir!

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle önlemleri bugünden itibaren sertleştirilecek.
Geçtiğimiz günlerde açıklaman yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirlerin vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmadığını, son dönemde günlük yeni vakaların arttığını belirterek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarının da yükseldiğini, sağlık sisteminin zor durumda olduğunu ifade etmişti.
Bu nedenle acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, bugün alınan kararlarla yeni vaka sayısının 100 bin kişide 50'nin altına düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.
10 OCAK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK TEDBİRLER
Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda alınan kararlara göre 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirler geçerliliğini koruyacak.
Bunun dışında en fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.
Noel Bayramı'nın kutlandığı 24-26 Aralık arasında en fazla 4 yakın akraba daha eve davet edilebilecek.
Yılbaşında kamusal alanda toplanma yasağı uygulanacak ve yerel yönetimlerin belirleyeceği yerlerde havai fişek atılmasına izin verilmeyecek.
Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, optikler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.
Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.
Okulların 16 Aralık-10 Ocak arasında kapatılması istenirken, son sınıfta eğitim gören öğrenciler için ayrı düzenlemeler yapılabilecek. Okullar uzaktan eğitim verebilecek.
İşverenlerden çalışanlarına mümkün olduğu kadar uzaktan çalışma imkanı sağlanması veya söz konusu dönemde izin verilmesi istendi.
Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.
Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.
Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek. Ek düzenlemeler için İçişleri Bakanı gelecek günlerde dini cemaatlerle görüşmeler yapacak.
Yaşlı ve bakımevlerinde haftada birçok kez Kovid-19 testleri yapılacak.
Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimlere ek önlemler alma imkanı verilecek.
Ülke dışına ve yurt içinde zorunlu olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
Önlemler 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri yeniden değerlendirmek için 5 Ocak'ta tekrar bir araya gelecek.
BAVYERA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Öte yandan, eyalet başkanları alınan önlemlere ek yapabilir. Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder, salgın durumunun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunarak "Dikkatli olmazsak Almanya hızlı şekilde Avrupa'nın sorunlu çocuğu haline gelecektir. Bu yüzden harekete geçmek zorundaydık." değerlendirmesinde bulundu. Söder, Bavyera eyaletinde gece dışarı çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.
CUMHURBAŞKANI'NDAN CİDDİ UYARI
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkedeki durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda çok ciddi olduğu uyarısında bulundu.
Frank Walter Steinmeier yayımladığı görüntülü mesajında, Kovid-19 salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğunu belirterek "Virüsün üzerimizde hala etkisi var. Bu nedenle çarşamba gününden itibaren, kamusal ve özel hayatımız Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi şekilde kısıtlanacak. Durum çok ciddi. Bir haftada binlerce ölüm ve kontrolden çıkma tehdidinde bulunan bir salgın mevcut. O nedenle sert önlemler almak zorundayız." ifadesini kullandı.
Her gün on binlerce kişinin virüse yakalanması ve yüzlerce kişinin buna bağlı hayatını kaybetmesinin Kovid-19 ile mücadele çabalarının yeterli olmadığını gösterdiğine dikkati çeken Steinmeier, bu nedenle daha tutarlı davranılması gerektiğinin altını çizdi.
Yaklaşık bir yıldır salgının devam ettiğini hatırlatan Steinmeier, şu an önemli olanın sağlığın korunması ve hayat kurtarılması olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı, gelecek günlerin herkes için sınav niteliğinde olduğunu ifade ederek "Son birkaç ayda hepimiz uzun yol katettik, birlikte ve birbirimizi düşünerek devam edelim ve sonuna gelelim. Salgının geleceğimizi çalamayacağından eminim. Bu krizi aşacağız. Başarılı olmalıyız." dedi.
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