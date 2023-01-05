DHA

İstanbul'da, Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü. Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

METRO SEFERLERİ DURDU

DHA'da yer alan habere göre bir yandan da Taksim´e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim´e gelen metro yavaşlatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen Mustafa S.´yi çıkardı.

DENGESİNİ KAYBEDİP RAYLARA DÜŞMÜŞ

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Mustafa S.´nin sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.