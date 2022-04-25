Taksim'de tacizciye feci dayak!

İHA

İstanbul'da önceki gün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

KADINLARI TAKİP ETTİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Hamza K. isimli bir kişi, cadde üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti.

SÖZLÜ TACİZ VE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Kadınların yanına yaklaşan şüpheli sözle taciz etmeye başladı. Kadınların reddettiği adam bu kez de fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Derya B. şahsın kendi fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almak istedi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Bunun üzerine şüpheli kadınlarını iterek kaçmaya başladı. Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı.

POLİSE TESLİM ETTİLER

Vatandaş tarafından darp edilen tacizci, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İhbarda bulunulması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Hamza K.’yı gözaltına aldı. Şüpheli hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

ÇAY ISMARLAMAK İSTEMİŞ

Şahsın sözlü ifadesinde bayan şahıstan hoşlandığını, tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği öğrenildi.

KADINLAR ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Öte yandan olayla ilgili şahsın, kadınların kendisinden şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.