Taksici ile tartıştı, meydan dayağı yedi!

Son dakika: Taksici ile tartıştı, meydan dayağı yedi!

DHA

Feci olay, gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. Taksiye binen yolcu, taksinin şoförü ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yolcu, taksiciye kızması üzerine aracın anahtarını kontaktan çekip aldı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine tartışma büyüdü. Taksi şoförü, telsizden meslektaşlarına durumu bildirdi. Olay yerine gelen taksiciler, yolcuyu dakikalarca darbetti.

Yolcu, "Haksızsam bir daha dövün" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.