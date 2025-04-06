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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tahkim'den Fenerbahçe'ye ret - Fenerbahçe Haberleri

        Tahkim'den Fenerbahçe'ye ret

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in 4'er maçlık men ve para cezalarını onadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:57
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        Tahkim'den Fenerbahçe'ye ret
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        Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 4 maç ceza alan Fenerbahçe antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'in itiraz başvurularını reddetti ve verilen cezaları onadı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan Tahkim Kurulu kararları şöyle:

        "Fenerbahçe Antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic’in, PFDK’nın 05.04.2025 tarih ve E.2024-2025/992 - K.2024-2025/1227 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Antrenörü Salvatore Foti’nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oy birliğiyle,Fenerbahçe Antrenörü Sandro Zufic’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy çokluğuyla karar verilmiştir."

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