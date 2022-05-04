Taciz eden grubu mahalleli bıçakladı!

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, bugün saat 00.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde bir taciz olayı meydana geldi.

ÜÇ KİŞİLİK GRUPTAN TACİZ GİRİŞİMİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre 3 kişinin olduğu bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu.

MAHALLELİ 2'SİNİ BIÇAKLADI

Bu durumu fark eden mahalleli başka bir grup, tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şüphelileri hastaneye kaldırdı.

Emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.