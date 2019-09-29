Suudi devlet televizyonu Kral Selman bin Abdülaziz'in yakın koruması olarak görev yapan General Abdülaziz'in Cidde'de öldürüldüğünü duyurdu. Cumartesi akşamı duyurulan haberde, General Abdülaziz'in bir arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

VELİAHT PRENS SELMAN GÖREVDEN ALMIŞTI

General Abdülaziz'in, 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtildi. Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceğine de dikkat çekildi.

SORUMLULUĞU KABUL ETMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğunu kabul etmişti.