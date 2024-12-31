Suriye ile Mısır arasında diplomatik temas
Suriye Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.
Suriye Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.
Görüşmede iki ülkenin bölgenin istikrarı ve gelişimi açısından oynayacakları önemli role vurgu yapılırken iki ülke arasındaki tarihsel bağa dikkat çekildi.
Hasan Şeybani 30 Aralık günü de Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüşmüş ve Arap Dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin altını çizmişti.