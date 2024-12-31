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        Haberler Dünya Suriye ile Mısır arasında diplomatik temas | Dış Haberler

        Suriye ile Mısır arasında diplomatik temas

        Suriye Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 20:46 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:52
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        Suriye ile Mısır arasında diplomatik temas
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        Suriye Geçici Hükûmeti Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

        Görüşmede iki ülkenin bölgenin istikrarı ve gelişimi açısından oynayacakları önemli role vurgu yapılırken iki ülke arasındaki tarihsel bağa dikkat çekildi.

        Hasan Şeybani 30 Aralık günü de Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüşmüş ve Arap Dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin altını çizmişti.

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