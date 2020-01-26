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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem hakkında son gelişmeleri aktardı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Şu ana kadar 31 vatandaşımız Elazığ'da hayatını kaybetti, 4 vatandaşımız da Malatya Doğanyol'da hayatını kaybetti. Bu saate kadar göçük altından toplam 45 kişiyi sağ olarak çıkardık. 4,0'ın üzerinde 20 adet artçı, toplamda 678 artçı deprem meydana geldi.

Enkaz kaldırma çalışmaları ve arama-kurtarma çalışmaları süratle devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde son enkaz altından bir vatandaşımız çıkarıldı. Sürsürü Mahallemizde ise 6 vatandaşımız enkaz altında. Arama-kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.

Barınma, temel ihtiyaçların karşılanması, ısınma ve yiyecek çalışmalarını sürdürüyoruz. 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. Çadırlara ısıtıcıları da gönderiyoruz. İaşeleri de temin etmeye çalışıyoruz. Artçı depremler devam ediyor. İhtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz."

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şunları söyledi:

"Elazığ ve Malatya'daki depremin 39'uncu saatini geride bıraktık. 1607 kişi hastanelerimize başvurdu. 3'te 2'si panik ve kaygı nedeniyle müracaat etti. 594 kişi yaralı olarak geldi. Tedavisi devam edenlerin sayısı ise 104'e kadar düştü. 39 saatlik zaman diliminde hem UMKE ekibimiz, hem 112 Acil ekibimiz sahada hizmet veriyor. 4 tane 50 yataklı hasra hastanemizin hazır olduğunu söylemiştim, şu an ihtiyacımız söz konusu olmadı. Gönüllü görev almak isteyen, ilaç vermek isteyen STK'larımız, firmalarımız oldu. Şu an desteğe ihtiyacımız olmadı."

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da şunları söyledi:

"500'ü aşkın bir ekiple sahada çalışmaları başlattık. Hasar tespit çalışmalarını Elazığ ve Malatya'da yürütüyoruz. Biz Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası oluşturduk. İlgili bakanlıklarımız gelen taleplere cevap vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir an önce muhtarlıklar aracılığıyla kaymakamlıklara müracaat ederek bildirim yapması gerekiyor. Bizim de bina tespitini yapıp binaya geçebilmesi açısından...

Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 binamız var. Tebligatlarımızı yapıyoruz. Malatya'da toplam 26 yıkık, 29 metruk yapı var. 529 ağır hasarlı, 5 orta hasarlı, 129 az hasarlı bina var.

Altyapılara ilişkin İller Bankası tarafından oluşturduğumuz ekipler çalışmaları yaptı. Elazığ'da 20, Malatya'da 14, Bingöl 11, Tunceli 9 yerel yönetim depremden etkilenmiştir. İki belediyemizde hasarlar tamamen giderilmiştir."