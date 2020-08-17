Diyarbakır'da sosyal medya fenomeninin, videoya çektiği sosyal deneyde, "Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?" sorusuna verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleriyle takdir toplayan çocuklardan Mert Emsen, yaşadığı olayı anlattı.
"SENİN BOYUN UZUN SEN SİMİTLE DOYMAZSIN"
Fenomenin aç olduğunu belirtmesi üzerine önce simit ve su veren daha sonra "Senin boyun uzun, sen bununla doymazsın. Ben sana döner ve ayran alayım' diyen Emsen, simitçilik yaparak, ailesinin geçimine katkıda bulunduğunu söyledi.
"GEREK YOK BU TABLET PAHALI"
DHA'daki habere göre o anları anlatan Mert Emsen, "Aç olduğunu söyledi. Simit ve su istedi. Ben de verdim. Yedi içti. Bana 'Siz kaç kardeşsiniz?' dedi. Evimi sordu.
Daha sonra ben de ona 'Senin boyun uzun, bu simitle doymazsın' dedim. Ona döner ve ayran aldım. Onu da yerken bana bir tablet uzattı. 'Al, bu senin olsun' dedi. Ben de 'Gerek yok. Bu çok pahalı bir tablet' dedim. Bunun bir kamera şakası olduğunu söyledi.
"10 TL HARÇLIĞIM, AİLEME 15 TL VERİYORUM"
'Sosyal medyaya atacağız. Herkesle yaptık. Bir tane de senin nasibin' dedi. Ben 'İnsanlık vazifem' dedim. Okul açıldığında sabah 07.00'de gidiyorum. Daha sonra öğlen 12.00'de buraya geliyorum. Aileme bakıyorum. 10 TL okul harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum. Amcam da yol hakkımı veriyor. Simit satıyoruz" dedi.
"OYUNCU OLMAK TİYATRODA OYNAMAK İSTERİM"
Büyüyünce oyuncu olmak ve tiyatroda oynamak istediğini aktaran Mert Emsen, "İstanbul'da film çekmek istiyorum. Oyunlarda da oynamak istiyorum. Herkese öyle söyledim. Herkes hayır sahibi olsun. Ben sana bir iyilik yaparsam eğer zamanı gelir, sen de bana iyilik yaparsın.
"BİR ATA SÖZÜ VAR..."
Bir atasözü var; iyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım o da bana yaptı. Bana 'Sen bana kapını açtın, yemek verdin, ben de sana tablet veriyorum' dedi" diye konuştu.
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