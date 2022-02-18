Sopayla vurdu yetmedi! Falçatayı sapladı! Her anı dehşet!

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu dört kişi, husumetli oldukları bir genci sokakta beklemeye başladı.

FALÇATAYI KAFASINA SAPLADI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan genç, akrabaları olduğu öğrenilen kişilerin saldırısıyla karşılaştı. Sopalarla saldıran şüphelilerden biri bununla da yetinmeyip cebinden çıkardığı falçatayı gencin kafasına birkaç kez sapladı.

MARKET SAHİBİ ARAYA GİRDİ

Dakikalar önce kendisinden alışveriş yapan müşterisinin öldüresiye dövüldüğünü gören market sahibi ise yerden aldığı sopayla zanlıları kovaladı. Kanlar içerisinde yatan genci gören çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Market sahibi sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden kanlar içerisinde yatan genci yan taraftaki Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Merkezde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. O korkunç saldırı anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"MARKETTEN ÇIKINCA ÇOCUĞA SALDIRDILAR"

Yaralı genci saldırganların elinden kurtaran market sahibi Mahmut Yılmaz, “Sabah 06.00 sıralarında dükkanımı açtım. Kısa süre sonra saldırganlardan olduğunu düşündüğüm bir kişi benden su aldı. Daha sonra dükkanımın karşısında yaklaşık 2 saat kadar beklediler. Ben de bu sırada şahıslardan şüphelenerek yanlarına gittim. ‘Hayırdır burada ne bekliyorsun diye sorduğumda’ bana ‘İşe gideceğim araba bekliyorum’ dedi. Ben de onlara inanarak işime baktım. Aradan kısa bir süre ise saldırıya uğrayan arkadaş markete geldi. Alışveriş yaptıktan sonra karşı binanın kapısında çocuğu durdurarak orada saldırdılar” dedi.

"DAYANAMADIM SOPAYLA SALDIRDIM"

Saldırıya uğrayan gencin ağır şekilde yaralandığını söyleyen Yılmaz, “Benim gördüğüm kadarıyla iki kişi sopayla çocuğa saldırdı. Sonrasında saldırganlardan birisi sopayı bırakarak eline falçata aldı. Çocuğun kafasını falçata ile 2-3 yerden kestiğini gördüm. Artık ben de durum karşısında dayanamadım ve yerden sopayı alarak şahıslara saldırdım.

"SAĞLIK MERKEZİNE GÖTÜRDÜM"

Kaçmaya başladılar. Ben de peşlerinden giderek birkaç kez sopayla onlara vurdum. O sırada motosikletli birisi bunları alarak kaçtı. Bende yaralıyı sağlık ocağına götürdüm. Orada gence ilk müdahale yapıldı ama çok kan kaybetmişti. Bilinci yerindeydi, ayakta durabiliyordu hatta konuşturdum da ama durumu baya kötüydü. Sonra sağlık ekipleri gelerek çocuğu hastaneye götürdü” diye konuştu.