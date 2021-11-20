Çocuk vakalarla ilgili korkutan açıklama!

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, delta varyantı nedeniyle çocuk Covid-19 vakalarında büyük artış olduğunu söyledi.
"ÇOCUK VAKALARDA ARTIŞ YÜZDE 500"
DHA'da yer alan habere göre Kurugöl, "Temmuz ayından beri hem ülkemizde hem dünyada delta varyantına bağlı olarak çocuk vakalarında büyük bir artış yaşandı. Temmuz ayında tüm vakaların yüzde 6'sı çocukken, ekim sonunda bu oran yüzde 37'lere çıktı. Yani çocuk vakalarında yüzde 500'ün üzerinde bir artış var. Çocuklardaki vakaların artışına paralel olarak yoğun bakım gerektiren ağır hastalarda da artış oldu. Hatta az sayıda olsa bile ölümleri yaşadık" diye konuştu.
"KRONİK HASTALIĞI VARSA ÇOCUK AŞILANMALI"
Ailelere, çocuklarına mutlaka aşı yaptırmalarını öneren Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi: "12-18 yaş grubu çocuklar ve aileleri lütfen çocuklarını aşılanmasından çekinmesinler. Hele hele kronik bir hastalıkları varsa, mutlaka aşı yaptırsınlar. Çünkü bu yaş grubunda aşıların etkili, koruyucu olduğu birçok çalışma ile ortaya konuldu.
"AŞI YAŞINI 5'E KADAR DÜŞÜRDÜLER"
Yan etkilerinin çok az olup, diğer aşılardan farksız ve güvenilir olduğunu biliyoruz. Şu an gelişmiş ülkelerde milyonlarca çocuğa aşı yapılmış durumda. ABD'de aşı yaşı 5'e kadar düştü. Avrupa Birliği ülkeleri de aynı şekilde aşılama yaşını 5 yaşa çekmeyi değerlendiriyorlar. Sadece Biontech değil Sinovac aşısı da çocuklara uygulanıyor.
"12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARA AŞI YAPILMALI"
Örneğin; Çin, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de Sinovac aşısı, 3 yaş ve üzerindeki çocuklara yapılıyor. Hindistan 2 yaşa ve Küba kendi aşılarını 2 yaş ve üzerine yapıyor. Çocuklarda da aşının güvenilir ve etkili olduğu birçok çalışma ile ortaya konuldu. Bu nedenle, sağlıklı çocuklar da dahil olmak üzere 12 yaş üzeri tüm çocuklara aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Lütfen anne, babalar tereddüt etmesin, çocuklarına aşı yaptırsınlar. Kronik rahatsızlığı bulunan çocuklar ise mutlaka aşı olsunlar."
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