İHA

Bursa'da evden kaçtığı öğrenilen yüzde 50 engelli Tuğçe P. (20),geçtiğimiz günlerde tekrar evden kaçtı. Ailenin günler öncesinden kayıp başvurusu yaptığı 20 yaşındaki kız, aile tarafından her yerde aranıyordu. Kızını Karaman Metro İstasyonu'nda gören baba Bayram P., vasiliği kendisinde olan kızını oğluyla birlikte eve götürmek istedi.

VATANDAŞ POLİSE İHBAR ETTİ

İHA'da yer alan habere göre kızın eve gelmemek için direnmesi üzerine olayı gören vatandaşlar polisi arayarak "zorla kız kaçırılıyor" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede yol kontrolü yapan trafik ekipleri olaya müdahale etti.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Tutanak tutulduktan sonra engelli kız, çağrılan karakol ekibiyle karakola götürüldü. Kızı eve gitmek istemezken baba vasiliği kendisinde olan kızını eve götürmek istedi.