23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Buca ilçesinde eşinden boşandıktan sonra annesiyle yaşayan Büşra Yabaşkul (22),eski eşi Orkun Ç. (24) tarafından önce darp edilmiş, ardından da pompalı tüfekle öldürülmüştü. Eski eşi tarafından öldürülen Büşra Yabaşkul’un cenazesi yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.
ANNESİ AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDU
İHA'da yer alan habere göre cinayete kurban giden Yabaşkul’un cenazesi daha sonra Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'ne getirildi. Acılı anne Zuhal İnce ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Yabaşkul’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kadın da katıldı. Kadın cinayetlerine tepki amacıyla caminin etrafına toplanan kalabalık, acılı aileye destek verdi.
BABASI DA ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ
Büşra Yabaşkul cinayetinde önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı. Orkun Ç.’nin babası Ferdi Ç.'nin yıllar önce annesini pompalı tüfekle öldürdüğü belirtildi. Büşra Yabaşkul’un cenaze törenine katılan kadın muhtarlardan Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner yaptığı açıklamada, "Orkun ile Büşra iki yıl önce evlenmişlerdi. Orkun’un çalışmaması, ailesini geçindirememesi, madde bağımlısı olmasından kaynaklı sıkıntılar vardı. Büşra da ile iki ay önce boşandılar. Kendi aralarında anlaşarak boşandılar. Bir rahatsızlık da vermemişti Büşra'ya. Orkun’un babası da annesini yıllar önce aynı şekilde öldürmüş.
"BABASI ŞU AN HAPİSTE"
Şu an babası hapiste. Büşra’yı da aynı şekilde öldürdü. İkisinin olayın da aynı mahallede yaşanması ve buna bizlerin de şahitlik etmesi çok üzücü. Bir muhtar olarak; kadın muhtar olarak kadına şiddete hayır diyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Orkun’un babası da annesini aynı yöntemle, pompalı tüfekle öldürmüş. Deniz isminde 1.5 yaşlarında bir kızları var. Orkun’un öldürülen annesinin ismi verilmiş Deniz’e de. Deniz 1 buçuk yaşında annesiz kaldı ve anneannesiyle yaşayacak” dedi.
Büşra Yabaşkul’un cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Toros Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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