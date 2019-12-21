SON DAKİKA ŞOKE EDEN OLAY! 'Arabuluculuk Sınavı'nı YSK Başkanı Sadi Güven de kazanamadı!

HABERTURK.COM

Adalet Bakanlığı tarafından 27 bin 537 kişinin katıldığı 'arabuluculuk sınavını' kazananlardan çok kazanmayanlar gündemi belirledi. Sınava girenler arasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in de olduğu öğrenildi.

GÜVEN DE KAZANAMADI

Sınav sonuçları açıklandığında kazanamadığını öğrenen Güven’in kaç puan aldığı ise öğrenilemedi. Sınav sonuçları açıklandığı halde sınav soruları ve cevap anahtarının halen yayınlanmamış olması da eleştiri konusu olan konulardan biri.

SINAV CEVAP ANAHTARI YAYINLANMADI

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir hafta içerisinde sonuçlara itiraz edilebileceği açıklandı. Adaylar cevap anahtarını göremeden itiraz etti. Sınavı kazanamayan bazı adaylar, sınav cevap anahtarının ve sınav sorularının yayınlanmamış olmasını da iptal taleplerine gerekçe yaptı.

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ DE KAZANAMADI

91 ve üstünde puan alan 5 bin kişinin kazandığı sınavda yüksek yargı organlarında görev yapanların başarılı olamadığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Sınava girenler arasında Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar da bulunuyordu. Öztatar, sınavda 88 puan aldı ve başarılı olamadı.

İTİRAZLARA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Arabuluculuk sınavına yapılan itirazlara ilişkin incelemelerin halen devam ettiği ve sınavın iptal başvurusuna yönelik henüz herhangi bir karar alınmadığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.