DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde, bu sabah saat 09.30 sıralarında, 2 katli bir binanın giriş katında yangın çıktı. İddialara göre akşam anne ve babası tartışan A.A, elini cama vurması sonucu yaralandı. A.A, daha sonra evden ayrılıp, hastaneye giderken anne babası da şikâyetçi olmak için polis merkezine gitti.

İKİ ODAYI ATEŞE VERİP KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre sabah eve geri dönen A.A, evde kimsenin olmaması üzerine iki ayrı odayı ateşe verip ayrıldı. Evden duman çıktığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını söndürdü.

POLİS, ZANLI A.A.'YI ARIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki ayrı noktada çıkartılan yangının kasıtlı olarak A.A. tarafından çıkartıldığını belirledi.

Polis, kayıplara karışan A.A.'yı arıyor.