Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Delice Yaylası'nda, insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Burada iddiaya göre alkol alan Burak Telkeş (28) ve arkadaşı Harun S. (30) arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yanında bulunan arkadaşlarının müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Harun S., Burak Telkeş'i arayarak, Mudurnu ile Abant Tabiat Parkı arasındaki yol kenarında bir yere çağırdı.
Olayda hayatını kaybeden Burak Telkeş.
"AĞABEY" DEMEDİĞİ İÇİN VURDU
DHA'da yer alan habere göre ikili, burada yeniden bir araya gelip, tartışmaya başladı. Alkollü olduğu öne sürülen Harun S., "Bana ağabey diyeceksin" diyerek, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun S., ardından "Ben sana ağabey falan demem" diye cevap veren Telkeş'i vurdu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Burak Telkeş, olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma tarafından yakalanan Harun S. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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