Sokakta görüldü! Mahallede panik

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde akşam saatlerinde sokak içerisinde görülen yılan, mahalleyi sokağa döktü. İtfaiye ekipleri ve mahalleli bir anda ortalıktan kaybolan yılanı bulmak için seferber oldu.
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 46/1 Sokak'ta yaşandı. Sokak içerisinde bir binanın önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki insanlardan korkan yılan ise kaldırım ile binanın merdiveni arasındaki boşluğa gizlendi. Olay, belediye ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaldırımın çevresi belediyenin fen işleri ekipleri tarafından kazılsa da binanın giriş merdiveninin altına saklanan yılan, girdiği yerden çıkarılamadı. Mahalle sakinlerin saatlerce evlerine giremedi.
Mahallenin muhtarı Hüseyin Sarıyer, “Vatandaşlar ihbarda bulundu, mahallede çıngıraklı zehirli bir yılanın olduğu söylendi. Biz itfaiye ve emniyet birimlerine haber verdik. Zeytinburnu Zabıta Müdürlüğü ekipleri burada çalışıyor. Bir ara yılanın kafasını gördük. Burası kalabalık olduğu için kaçtı. Kazı çalışmaları devam ediyor. Fen işlerinden bir kepçe bekliyoruz. Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor. Burada besleme falan değil de sanırım dışarıdan gelen ya da pikniğe giden bir araçla gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Mahallemizde yılan besleyen aile yok" dedi.
Mahalle sakini Serkan Çelik ise, "Yılan ya arabanın altından geldi ya da artık birisi mi koydu bilemiyoruz. Doğalgaz direğine dolandı. Direkten sonra merdiven boşluğuna girdi, delik buldu. Girince burada kaldı. Zabıta geldi belediye geldi, kazıldı. Yılan burada gözüktü. Çıkarmaya çalıştılar ama yine bir yer bulup kendisi kayboldu. Cins olarak bilmiyorum ama zehirli olduğunu söylüyorlar" diye konuştu. Bir diğer mahalle sakini Muhammed Duyar ise, "Yılan muhtemelen engerek yılanı. Zehirli. Çok zehirli bir yılan olduğu söyleniyor. İnternetten de araştırdık tehlikeli bir yılan olduğu belli" dedi.
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