Sohbet ederken öldürüldü! Katil yine yakını çıktı!

DHA

Antalya'da, Gazipaşa ilçesinde, 20 Temmuz'da İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Mehmet Özcan (62), sohbet etmek için berber dükkanına uğradı. TÜFEKLE SIRTINDAN VURDULAR DHA'da yer alan habere göre dükkan önünde oturup çay içen Özcan'a, tüfekle ateş açıldı. Özcan, sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı. Özcan'ın yere yığıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN DAYISI ÇIKTI İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, saldırganın, Mehmet Özcan'ın dayısı Hasan Kıvrak olduğunu tespit etti. Olay sırasında kullandığı tüfekle yakalanıp, gözaltına alınan Kıvrak, ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Hasan Kıvrak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özcan'ın ise 29 Temmuz'da yaşamını yitirdiği öğrenildi.