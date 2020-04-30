AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Galata Deresi Caddesi'nde patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlattı.

Kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle çevreye koku yayılmaya başladı. Kazıda çalışan İSKİ görevlileri uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri bölgeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre; görevlilerin gazı ve suyu kesmesiyle durum kontrol altına alındı. İSKİ ekipleri, daha sonra çalışmalarına devam etti.