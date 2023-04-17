Kızakladı, karşı şeride geçti! 1 yaralı

Şişli'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından bir taksiye çarptı. Kazada taksideki kadın yaralandı. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Acet´in kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı.

Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Servis midibüs şoförü Ramazan Acet "Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi. Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.