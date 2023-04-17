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Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı

İstanbul Şişli, Halaskargazi Caddesi'nde servis minibüsü iki İETT otobüsüne çarptıktan sonra, taksiye çarparak durabildi. Taksideki yolcu yaralanırken, cadde trafiğe kapandı

Giriş: 17.04.2023 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı
Kızakladı, karşı şeride geçti! 1 yaralı
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DHA

Şişli'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından bir taksiye çarptı. Kazada taksideki kadın yaralandı. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Acet´in kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı.

TAKSİDEKİ YOLCU YARALANDI

Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

"KIZAKLADIM, KARŞI ŞERİDE GEÇTİM"

Servis midibüs şoförü Ramazan Acet "Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi. Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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