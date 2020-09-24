Şırnak'ta 4 terörist daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Operasyonlar kapsamında bölgede 8 terörist öldürüldü. Bölgede operasyon devam etmektedir.