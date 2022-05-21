Tüfek detayı! 15 yaşındaki Tahir ölü bulundu

İHA

Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 yaşında çocuk, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde hayvanları otlatmak için ormanlık alana giden 15 yaşındaki Tahir Baykan, akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından bölgede arama çalışması yapıldı.

Yapılan aramada Baykan, köye yakın bir bölgedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 15 yaşındaki Baykan’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme için cesedin yanında bulunan tüfeğe el konuldu.