14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım'da isteği üzerine 3’üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi, ABD'nin ülkeye kabul etmesi üzerine iadesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Edirne’de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı’nda, tampon bölgede bekleyişi dördüncü gününde sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B. (39) tampon bölgede dördüncü gününde bekleyişi sürüyor.
GECEYİ ARABADA GEÇİRİYOR
Söz konusu DEAŞ’lı Muhammad Darwis B.’nin Ürdün uyruklu olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edildi. Söz konusu DEAŞ’lının geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği ve kendisine gıda takviyesinde bulunulduğu öğrenildi.
ÜRDÜN ASILLI ABD PASAPORTU VAR
İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.
YAYA GEÇİŞİ YOK
Muhammad Darwis B.'nin dört gündür tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri devam ederken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı. Söz konusu sınır kapısında yaya geçişine izin verilmezken, sadece vatandaşların özel araçlarla geçişi sağlanıyor.
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