Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun (24) cesedi, 26 Eylül 2010'da Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu. İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi

Nazlı Sinem, babası Ergun Köseoğlu ile bu fotoğrafı çektirmişti.

MÜEBBET HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILDI

DHA'daki habere göre Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Paksoy kardeşler, Sinem'in intihar ettiğini iddia ederken, genç kızın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini ileri sürdü.

SİNEM'İN ANNE VE BABASI DA KATILDI

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 09.30'da görülen davanın duruşmasına, Sinem Erköseoğlu'nun annesi Ferah Kural, babası Ergun Erköseoğlu avukatları ile katılırken, tutuksuz sanıklar Emre ve Can Paksoy da hazır bulundu.

Sanık Mahmut Emre Paksoy.

"SESİ HEYECANLI VE ENDİŞELİYDİ"

Duruşmada sanık kardeşlerin babası Bülent Paksoy tanık olarak dinlendi. Olay günü Adana'da evinde olduğunu belirten baba Bülent Paksoy ifadesinde, ''Büyük oğlum Emre aradı. Heyecanlı, endişeli bir sesi vardı. Bana 'Can gece bir kızla geldi, sabah bulamadık kızı. Aşağı atlamış kız ' dedi. Ben hemen polisi ve ambulansı aramalarını söyledim. Can o gün annesiyle Adana'ya gelecekti. Can'ı da ara Adana'ya gelmesin olay yerine gitsin dedim" diye konuştu.

Sanık Can Paksoy.

"SABAH KIZI EVDE BULAMADIĞINI SÖYLEDİ"

Daha sonra küçük oğlu Can'ı aradığını belirten Bülent Paksoy, "Gece lokantada bir kızla tanıştığını, eve geldiklerini, sabah kızı bulamadıklarını anlattı. Annesi de Adana'ya geleceği için öğle üstü, Can aceleyle evden ayrılmış. Ölen kızı ben tanımıyorum'' dedi.

ÖNCE SORU KRİZİ ÇIKTI

Bu sırada tanığa soru sorulması sırasında Ergün Erköseoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir ve Ferah Kural'ın avukatı Çağla Mazlum ile mahkeme başkanı arasında gerginlik yaşandı.

"KIZIM CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI"

Sinem'in babası Ergun Erköseoğlu söz alarak kızının cinayete kurban gittiğini belirtti. Erköseoğlu, ''Dokuz yıldır maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Kızım bir cinsel istismara uğramıştır. Ensesinde altı çarpı sekiz santim boyutunda ekimoz bunun kanıtıdır. Kızım kaçarken başını komodine vurup bayılmıştır. Sanıklar kızımı aşağıya atmıştır" dedi.

"NEDEN GÜLÜYORSUN"

Bu sırada sanık Emre Paksoy'un güldüğünü iddia eden anne Ferah Kural tepki göstererek, "Neden gülüyorsun" dedi. ''Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorum '' diye bağıran anne Kural'a, mahkeme başkanı kendisini salondan çıkartabileceğini söyledi. Bunun üzerine baba Erköseoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, mahkemenin tarafsızlığını kaybettiğini, mahkeme başkanının gülen sanığı uyaracağına acılı anneye müdahale ettiğini belirterek reddi hakim istedi.

Soru sorma haklarının ellerinden alındığını belirten avukat Epözdemir, "Mahkemenin düzenini sağlamakla yükümlü sayın başkan, cinayet sanığı olarak mahkeme salonunda bulunan sanığı uyarmak yerine kızını kaybetmiş olan katılana müdahale etmiş ve uyarmıştır" dedi. Epözdemir, mahkeme başkanı için reddi hakim talebinde bulundu.

REDDİ HAKİM KARARINI İKİNCİ HEYET VERECEK

Bunun üzerine mahkeme heyeti 10 dakika ara verdi. Mahkeme başkanı reddi hakim talebinin davanın uzatılmasına yönelik olduğunu belirterek reddi hakim talebinin reddi gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı ancak yasa gereği ret konusunda karar verilmesi noktasında diğer mahkeme heyetine dosyanın gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.