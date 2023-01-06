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Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme!

Ankara'da 30 Aralık'ta öldürülen Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan D.Ç'nin ifadesinin alınmasına başlandı. Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada tutuklu sayısı 10'a ulaşmıştı

Giriş: 06.01.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme!
Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme!
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AA

Ankara'da, bir hafta önce 30 Aralık'ta, cuma namazından çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğrayan Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

KRİTİK İSİM ANKARA'YA GETİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul Beykoz'da yakalanan D.Ç. Ankara'ya getirildi.

ÜZERİNDE 2 SİLAHLA YAKALANDI

Yakalandığı sırada üzerinde iki silah bulunan şüpheli D.Ç'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma işlemlerine başlandı.

TUTUKLU SAYISI 10 OLDU

D.Ç. ile birlikte soruşturma kapsamında, 2'si özel harekat polisi olmak üzere tutuklu sayısı 10'a ulaşmıştı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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