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        Haberler Dünya Amerika Son dakika: Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem! | Dış Haberler

        Son dakika haberi Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem!

        Şili'nin Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 06:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 06:31
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        Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem!
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        Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı.

        AA'nın haberine göre; 7,4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

        Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

        Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.

        Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.

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        #Son dakika haberler
        #şili
        #son depremler
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