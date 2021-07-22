Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Bir süre sonra Suriyeli Muhammed El Ömer gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine, sahil güvenlik, arama kurtarma , polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı plajda denize giren 2 kişi de dalgalara kapılarak kayboldu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan bir kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.
KIZILCAKÖY PLAJINDA DA 1 KİŞİ BOĞULDU
Kızılcaköy plajında 1 kişinin de boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.
KANDIRA'DA 23 YAŞINDAKİ GENÇ KAYBOLDU
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Bağırganlı plajında bir genç, yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kayboldu. Gencin bulunması için bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlattı.
Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan D. (23), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebi ile yüzmenin yasaklandığı denize girdi. Bir süre sonra Özcan D., dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise sahilde, meraklı gözlerle gencin kurtarılmasını beklemeye başladı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.
SARIYER'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
İHA'nın haberine göre, İstanbul Sarıyer’de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Atlı jandarma ekibi sahil şeridi boyunca denetim yaparken, cankurtaranlar da yaptıkları anonslarla vatandaşlara denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu söyledi. Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suyu nedeniyle çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere’de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Sahil hattı boyunca plajın etrafına şerit çekilirken, vatandaşlar ise deniz kenarından uzaklaştırıldı. Atlı jandarma ekibi ise, Kurban Bayramı'nın 3. günü Sarıyer’deki plajlarda denetim yaptı. Ekipler, dalgalı olması nedeniyle vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Cankurtaranlar da dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
Bayram tatilini Gümüşdere plajına gelerek değerlendirmek isteyen Muhammet Yavaş, “Dalgalar çok yüksek denize girmek yasak, görüyorsun halimizi döneceğiz o yüzden” dedi.
Ailesiyle plaja gelen Nuran Karanfil ise, “Bayram için gelmiştik eşimin bir hafta izni vardı onun için geldik. Maalesef olmadı, giremedik dalgadan dolayı bekliyoruz. Birazdan geçecek dediler ama bakalım, yoksa geri döneceğiz” diye konuştu.
Plajın Cankurtaranı Samet Alpaslan ise, “Bugün rüzgar baya sert, 30 kilometreleri kadar buluyor. Pazar gününe kadar hava böyle devam edecek. O yüzden denize insanlarımızı sokamıyoruz. İnsanlarımızdan emniyet bekliyoruz, havalar güzel olunca zaten hiçbir risk yok” dedi.
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