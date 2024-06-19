REKLAM advertisement1

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre ilçede Ö.A, A.A. ve B.A. ile Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ö.A, Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K. ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KARDEŞ ÖLDÜRÜLDÜ Yaralılardan 20 yaşındaki Mehmet Karakoç ve 17 yaşındaki Abdulkadir Karakoç hayatını kaybetti. REKLAM Kardeş olduğu öğrenilen Mehmet ve Abdulkadir Karakoç'un cenazeleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, A.A. ve B.A'yı yakalayarak gözaltına aldı, kaçan Ö.A'nın da yakalanması için çalışma başlattı.