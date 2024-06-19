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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Silahlı kavgada iki kardeş öldü! | Son dakika haberleri

        Silahlı kavgada iki kardeş öldü!

        Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kan donduran anların yaşandığı olayda iki kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:38
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        Silahlı kavgada iki kardeş öldü!
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede Ö.A, A.A. ve B.A. ile Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Ö.A, Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K'ye ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K. ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İKİ KARDEŞ ÖLDÜRÜLDÜ

        Yaralılardan 20 yaşındaki Mehmet Karakoç ve 17 yaşındaki Abdulkadir Karakoç hayatını kaybetti.

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        Kardeş olduğu öğrenilen Mehmet ve Abdulkadir Karakoç'un cenazeleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Ekipler, A.A. ve B.A'yı yakalayarak gözaltına aldı, kaçan Ö.A'nın da yakalanması için çalışma başlattı.

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