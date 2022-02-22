Sıla'nın katili hastanede böyle görüntülendi!

Olay, 16 Şubat´ta Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve turizm meslek lisesinde staj eğitimi için kurulan ortak 'WhatsApp' grubunda geçen yıl tanışan, Ankara'da yaşayan ve şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk, bir süre nişanlı kaldı.
DHA'nın haberine göre, aile fertlerinin olmadığı sırada genç kızın bulunduğu eve gelen Gökçek, olay günü kapı zilini çaldı. Sıla, kapıyı açtığında Gökçek ile karşılaştı.
VAHŞİ BİR ŞEKİLDE KATLETTİ
İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı tartışma çıktı. Gökçek, Sıla'dan şikayetini geri çekmesini istedi. Sıla da "Şikayetimden vazgeçmeyeceğim" deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızın boğazını kesti.
HAVALİMANINDA YAKALANDI
Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Hüseyin Can Gökçek kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk´ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olaydan sonra taksi çağırarak kaçan Gökçek, Ankara´ya gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince yakalanan Gökçek tutuklandı.
Espiye Kapalı Cezaevi´ne konulan Hüseyin Can Gökçek, soruşturma kapsamında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle jandarma ekiplerince hastaneye beyaz tulum giydirilerek getirilen Gökçek, doktor muayenelerinin ardından yeniden Giresun´a cezaevine gönderildi.
'AKIL SAĞLIĞI TAM' RAPORU VERİLDİ
Öte yandan hastanedeki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.
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