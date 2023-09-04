Eylül ayının başlamasıyla hava biraz serinledi, şiddetli hava olayları sonucu maalesef 3 can kaybı (ve 4’e yükselmesinden endişe ettiğimiz bir kayıp) var.

Türkiye’de kuvvetli hava olayları yaşanan hafta sonunun ardından bugünün önemli yağışları ise yine İç Anadolu’da ve Antalya-Mersin gibi Akdeniz kıyılarında etkili olacak görünüyor. Doğu Karadeniz’de Artvin-Ardahan bugün kuvvetli ve uzun süreli yağmurlu alan içinde olan bir diğer alan.

İstanbul semalarında havanın gece yarısından sonra şimşekli olması bekleniyor, şehrin kuzey ilçeleri (Sarıyer, Beykoz, Arnavutköy, Şile, Çekmeköy gibi) bu şimşekleri daha yakından görecektir. Fakat şehir genelinde yağmura yine kavuşamayacağız, tahminlerde şehrin güneyi ve batısı pek fazla yağmur almıyor.

Bu gece zemin katlarda önlem alınabilir, buralar boşaltılabilir. Otomobiller mümkünse kapalı ve bir çukurdan dere kıyısından uzak bir alanda tutulabilir.

Aydın ve İzmir’in güney ilçelerinde gece yarısı saat 02.00 sularından itibaren kuvvetli sağanak yere inecek görünüyor. Söke, Milas, Torbalı, Urla gibi ilçelerde şiddetli yağış su baskınlarına yol açabilir.

Yine de İstanbul için yarın akşama kadar olan sürede yağışların miktarı ve konumları değişebilir. Şu sıralarda batımızda Yunanistan tarihi fırtına ve yağışlarından birini alıyor. Hızlı hareket eden üst seviye havası ile tahminlerdekinden farklı (İstanbul için genellikle daha az) yağış kaydedebiliyoruz. Meteorolojik olarak koşullar çok hareketli, Marmara’da özellikle Çanakkale-Edirne arasında bu gece kapalı alanda bulunmakta fayda var. Yıldırım düşmesi ve şiddetli sağanak geçişleri gibi riskler var.

Kıyı Ege’de şiddetli yağmura karşı zemin katlarda tedbirli olmakta yarar var. Yağışın en kuvvetli ineceği alan şimdilik Milas, Didim, Söke, Aydın ve Torbalı arasındaki alan olarak görünüyor.

Çarşamba gününden itibaren ise yağışların bu alanlarda kesilmesini bekliyoruz. Bereketli fakat bir dere/akarsu etrafında tehlikeli yağmurlar, umarız en az hasarla ve doğaya iyi gelecek haliyle atlatılır.

Fotoğraflar: İHA