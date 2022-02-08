Şiddet bitmiyor! Acil serviste doktora saldırdı

Korkunç olay Afyonkarahisar'da meydana geldi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelen olayda bir hasta yakını doktora saldırdı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, saldırganın doktorun üzerine yürüdüğü, bu sırada da çevredekilerin araya girdiği görülüyor.