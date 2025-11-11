Habertürk
        Son dakika: Siber operasyon: 403 gözaltı!

        Siber operasyon: 403 gözaltı!

        Siber suçlarla mücadele kapsamında 1 haftadır 25 ilde düzenlenen operasyonlarda; 403 şüpheli gözaltına alınırken, 179'u tutuklandı, 97'si için adli kontrol kararı verildi. 72 milyon liralık malvarlığına el konuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 07:31 Güncelleme: 11.11.2025 - 07:52
        Siber operasyon: 403 gözaltı!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftadır süren operasyonlarımızda 403 şüpheliyi yakaladık. Yaklaşık 72 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. 25 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 179 şüpheli şahıs tutuklandı. 97'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi

