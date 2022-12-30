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Haberler Sosyal Güvenlik Son dakika: SGK'dan mesai saati açıklaması

SGK yarın da açık olacak

SGK, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri'nin yaşanan yoğunluk sebebiyle yarın 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı

Giriş: 30.12.2022 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: SGK'dan mesai saati açıklaması
HABERTURK.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mesai saatlerine ilişkin açıklamada bulundu.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

EYT SONRASI YOĞUNLUK

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından birçok şehirde eksik prim günleri için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar ile yeni düzenleme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, dün itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinin önlerinde yoğunluk oluşturdu.

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