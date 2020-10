Okul 2 gün, servis parası 5 gün!

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Geçen hafta, yani ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamadan önce servis krizini yazmıştım. Okul başlamadan servis problemleri patlak verdi diye… Tam da tahmin ettiğim üzere okul açılır açılmaz da bu sorun derinleşti. Yüz yüze eğitimin başladığı 12 Ekim öncesinde, özellikle özel okulların bir yıllık servis parasının tamamını veliden peşin istediğini, pandemi koşullarında ailelerin bütçesinin sarsıldığını gündeme getirmiştim.

Okullar açılalı 3 gün oldu ve servis krizi yeni boyutlar kazandı. Şöyle ki; pek çok veliden UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) tarafından belirlenen servis tarifesinin üstünde para talep edildiğine dair mesajlar alıyorum.

Servis ücretleri her ilin UKOME'si tarafından belirleniyor malumunuz. Öyle servisçiler kafalarına göre para isteyemiyor. UKOME, eğitim-öğretim yılının başında mesafeye göre tarife belirliyor. Her servisçinin de bu tarifeye uyması gerekiyor. Ne var ki pratikte pek de böyle olmuyor. Aslında her yıl servis tarifesinin aşıldığına dair benzer şikayetleri oluyor velilerin ancak anladığım bu yıl iş iyice çığırından çıkmış durumda.

TARİFE AŞIMI NASIL OLUR?

Pandemi koşullarında birtakım sıkıntılarla boğuşan veliler bir de tarife aşımı gibi bir haksızlıkla karşılaşıyor. Özel okullardan da devlet okullarından da tarife aşımıyla ilgili şikayetler geliyor. Servis mevzusunda tek sıkıntı bu mu? Ne yazık ki değil. Bir başka sorun daha var ki veliyi isyan noktasına getiriyor...

Yüz yüze eğitim başladı fakat 2 gün. Gelin görün ki servisçiler veliden 2 gün değil 5 gün parası istiyor. Veli, öğrencinin okula gitmediği 3 günün parasını da vermek zorunda bırakılıyor. Servis o 3 gün yakıt harcamıyor, şoför ve hostes çalışmıyor ancak veli o 3 günün de parasını vermek zorunda! 'Bu uygulama düpedüz haksızlık değil de nedir' diyor veli de doğal olarak...

SERVİSÇİDEN 4’TE 3 ÖNERİSİ

Servisçiye sorsanız, 'Aracımı 5 gün bağladım, tabii ki o parayı alacağım' diyor. İyi de 3 gün harcanmayan yakıtın parasını istemek hangi vicdana sığıyor? İşte bu soruyu İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Hamza Öztürk'e sordum. Şöyle yanıt verdi Hamza Öztürk:

"5 gün parası almak zorundayız. Araçları o hat için bağlıyoruz. Veli şükretsin ki bu koşullarda karşılarında muhatap olacağı servisçi var. Bu koşullarda olmayabilirdi de. Aracımızı bağladığımız için bu parayı almak zorundayız. Fakat şimdi bir önerimiz oldu. Haftanın 2 günü okula giden öğrenciler için servis tarifesinin 4'te 3'ünün ödenmesini önerdik. Bazı okullar ise haftasonu da ders açıyor. Bu şekilde 3 gün giden öğrenciler için de tarifenin 3’te 2'sinin ödenmesini önerdik. Toplu ulaşım daire başkanlığına bu önerimizi ilettik, birkaç gün içinde çözüme kavuşacağını düşünüyorum."

Not: Velilere şunu öneririm; UKOME'nin belirlediği ücret tarifesine mutlaka bakın, internet ortamından kolayca ulaşabilirsiniz. Eğer sizden istenen servis ücreti belirlenen mesafe-ücret tarifesinden fazlaysa hemen UKOME'ye şikayetinizi iletin...