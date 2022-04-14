Servis şoförüne indirimsiz 25 yıl! İğrenç olay!

Kastamonu'da, 2021 yılı şubat ayında edinilen bilgiye göre, il merkezinde servis şoförü İ.K., aracı ile okula giden H.Ş.'ye birçok kez cinsel istismarda bulundu. Olayla ilgili şikayet üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, İ.K. gözaltına alındı.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI
İHA'da yer alan habere göre tutuklanan zanlı hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Hakim karşısına çıkan İ.K., son kez savunma yaptı.
"ÇOCUKLARIM PERİŞAN, 1 YILDIR CEZAEVİNDEYİM"
Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.K., “10 yıldır servis taşımacılığı yapmaktayım. Mağdur ailesine Kastamonu’ya gelmek için yalan söylemekteydi. Anlattığı ifadede tarif ettiği yer benim ofisim değildi. Tamamen yalan söylüyor. Mağdur daha öncesinde de aynı şeyi yapmaktaydı. Bana fotoğraf gönderip görüşmek istedi. Adını Merve olarak tanıttı, kendisi benimle görüşmek istedi.
"YAPMADIĞIM BİR ŞEYDEN SUÇLANIYORUM"
Kişiden hiçbir beklenti içinde olmadım. Hiçbir zaman aramadım, kişinin çağrıları üzerine aramalarım oluyordu. Aynı şekilde mesajda onun yazdıklarına sadece cevap veriyordum, direkt ben yazmadım. Kişi tarafından hiçbir zaman beklenti içine girmedim. Ben kişiyle yüz yüze hiçbir zaman görüşme yapmadım. Şahsen yan yana gelmişliğim yoktur. Ben ofisimde evraklarımı hazırlayıp çıkan birisiyim. Ofisimin kapısı sürekli olarak açık haldedir. Bu olay öncesinde de biliniyordu, neden o zaman şikayet etmek için beklediler. O kadar ay geçmiş. Yapmadığım bir şeyden suçlanıyorum. Kesinlikle böyle bir suç işlemedim. 1 yıldır cezaevindeyim, çocuklarım çok perişan. Ben ağır bir suçlamayla suçlandım. Üzerimde ağır bir leke oluştu” dedi.
25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Yapılan savunmaların ardından, son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.K.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundun iyi hal indirimi uygulanmadan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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