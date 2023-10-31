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        Haberler Gündem Politika Son dakika hava durumu: Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!

        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da perşembe günü öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar şiddetli yağış beklendiğini kaydetti. Öztel, sıcaklıkların da yine megakentte 18-19°C'lere inip sonra yeniden 25-26°C'lere yükseleceğini söyledi

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 31.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:31
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        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
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        Bu sonbahar Türkiye’de ve Avrupa’nın büyük kısmında sıcak geçmeye devam ediyor. Eylül ayından itibaren yazdan kopamayan hava, Ekim ayı boyunca da çok değişmedi. Bazı sıcaklık dalgalanmaları yaşadığımız günlerde yağmur alabildik ancak barajların mevcut durumundan da görüleceği gibi, yetmedi. Yağmursuz günler art arda gelince açık gökyüzünde güneşlenen topraklar ve barajlar neredeyse tamamen kurudu.

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        Türkiye geneline baktığımızda yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz’in iç kesimlerinde birkaç şehir su konusunda kırmızı alarm vermiyor, geri kalan her bölgede meteorolojik ve tarımsal kuraklığı had safhada yaşıyoruz. Günlük hayatımızda bu duruma uygun yaşıyor ve su tasarrufu yapıyor muyuz, bu noktada gözle görülür sorunlar var.

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        Esnaf halen dükkan camlarını hortumdan hoyratça akan suyla yıkıyor, otomobiller biraz tozlanınca yıkamaya koşuyoruz. İş yerlerinde bir tek kahve bardağını 8-10 litre su harcayarak yıkıyoruz. Banyo da 8-10 dakikadan aşağı kalmıyor, bahçe, park sulama işlerini yavaşlatmıyoruz. Suyun bu yıl bitmek üzere olduğunu anlıyor ama günlük reflekslerimizi, su kullanım alışkanlığımızı hiç değiştirmiyoruz. Suyu denizlerden arıtarak İstanbul gibi büyük şehirlerin arıtma su ile beslenebileceği rüyasına kapılmamakta fayda var. İstanbul günde en az 3 milyon metreküp su harcayan, aslında bir ülke kadar su harcayan bir şehir. Buharlaşma, kaçak kullanımlar, sızıntılar, teknik handikaplar nedeniyle günlük belki de 4.5-5 milyon metreküpün üzerinde bir kaybımız var. Bu o kadar büyük bir miktar suya tekabül ediyor ki örneğin Alibey Barajı tam dolu olsa, mevcut günlük harcama miktarı ile barajı sadece 8 günde tamamen kurutabiliriz.

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        Meteorolojik olarak durum iyi görünmese de bu hafta çeşitli merkezlerde yağmur toplayabileceğiz. Bugün İzmir çevreleri, Antalya-Muğla arası ve Balıkesir etrafında öğle-akşam aralığı yağmurlu geçecek. Ardından Perşembe günü kuvvetli yağışlar Marmara’da ve kıyı Ege’de kendini yeniden gösterecek. Hava tahminlerimize göre Çanakkale-Balıkesir-Yalova Perşembe günü kuvvetli yağmur altında kalabilir. İstanbul’da yağmur perşembe öğle saatlerinde kuvvetlice yağacak görünüyor. İstanbul’da perşembe tahmini olarak saat 14 ila 21 arasında yağmur kuvvetli inebilir. Bu duruma hazırlıklı olmakta yarar var. Avrupa yakasındaki su havzalarına da katkı yapabilecek yağmurları bekliyor ama şehirde yaşanabilecek aksaklıkları da akılda tutuyoruz.

        Hava sıcaklıkları perşembe ve cuma Marmara ile Ege bölgelerinde 3 ila 7 derece azalacak, meteorolojide cephe geçişi dediğimiz hava değişimi sonrası cuma ve cumartesi hava yeniden ısınacak. Özellikle hafta sonundan itibaren geçtiğimiz günlerdeki gibi sıcak 2-3 gün görünüyor. İstanbul bu sıcaklık dalgalanmasıyla önce 18-19°C’lere inip 4 Kasım Cumartesi yeniden 25-26°C’lere yükselecek. Ankara’da çarşamba akşamı ve gecesi yağmur ihtimali var, başkentte gelecek 5 günün tek yağmurlu saatlerini çarşamba hava karardıktan sonra yaşayabiliriz. Bir hatırlatma olarak, yapılabilecek her yerde su tasarrufu yapalım ve yaptıralım.

        İSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN TASARRUF UYARISI

        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da son dönemde yaşanan kuraklıkla ilgili açıklamada bulundu. Başa, "Bugüne kadar İstanbul halkını susuz bırakmadık. İnşallah susuz bırakmayacağız. Şu anda Büyükçekmece Gölü’nde su almasak bile Melen Çayı’ndan su alarak buralara ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımıza bu suyu kesintisiz olarak ulaştırıyoruz. Ama bu noktada tasarrufa ihtiyacımız var. Ben bütün hemşerilerimizi İSKİ’ye destek olmaya dolayısı ile yağmurlu sezona kadar suyumuzu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: İHA

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