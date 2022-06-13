Şeridi kapatarak ambulansa yol vermedi!

Arnavutköy'de sol şeritte ilerleyen minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı.

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