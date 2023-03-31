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Şehit savcının alıkonulduğu anın görüntüsünü paylaşan şüpheliye gözaltı!

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın görüntüsünü paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 31.03.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın görüntüsünü paylaşmıştı! O şüpheliye gözaltı... - Haberler
Şehit savcının alıkonulmasını paylaşan şüpheli yakalandı!
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DHA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli E.E.Y hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli E.E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen E. E.Y hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

E.E.Y'nin şehit edilen Kiraz'ın fotoğrafını, 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' ibaresiyle paylaştığı tespit edildi. E.E.Y, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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