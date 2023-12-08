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Türkiye’nin 12 Nisan’da, Habertürk’ten duyduğu on milyonlarca dolarlık vurgun dosyasının gündemdeki deprem etkisi halen sıcaklığını koruyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, dosyada dikkat çeken isimlerden biri de soruşturmada şüpheli olarak yer alan Nazlı Can’dı.

PARA TRAFİĞİNİN İÇİNDEKİ İSİM: NAZLI CAN Nazlı Can, Seçil Erzan’ın yönlendirmesiyle, kimi müştekilerden para aldı. Bazı müştekiler de Nazlı Can'ın hesabına para gönderdi. Erzan’la en çok telefonla görüşen ikinci kişi olan Nazlı Can’ın müştekiden aldığı paralarla boy boy fotoğrafları da dosyaya girmişti. Peki Seçil Erzan için bu kadar önemli bir isim olan Nazlı Can ifadesinde ne söylemişti? REKLAM

"TÜM BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM" Habertürk Nazlı Can’ın savcılık sorgusundaki ifadesine ulaştı. 28 Nisan 2023 günü savcılık sorgusunda alınan ifadesinde tüm bildiklerini anlatacağını söyleyen Nazlı Can, Seçil Erzan’ın yasa dışı bir iş yaptığını bilmediğini söyledi.

"KREDİ ÇEKİP SEÇİL'E VERDİM" Can ifadesine şöyle devam etti: "Bana yüksek getirisi olan bir fon var, para yatır sen de kazan' dedi. Ben de bu fona para yatırdım hatta zaman zaman kredi çekip Seçil'e verdim para yatırması için. Birkaç gün önce arabamı satıp kredi borçlarımı ödedim. Ben hiç kimseyi dolandırmadım.”

“FATİH TERİM’LE TANIŞTIRMIŞTI” Savcılığın, “Bu zamana kadar Seçil'in yönlendirmesiyle herhangi bir kişiden para teslim aldın mı?” sorusuna ise "Hayır hiç kimseden para almadım" yanıtını verdi. Ardından, “Terim Arıcan'ı tanır mısın? Terim Arıcan beyanında Seçil Erzan’a para teslim ettiği sırada senin de orada olduğunu, birlikte parayı hazineye teslim edeceğini beyan etti. Ne diyeceksin’ sorusuna ise şu cevabı verdi: “Terim Arıcan'ı tanırım. Bir kere Seçil'in yanına gittiğimde beni Terim Arıcan ile tanıştırdı. Zaten daha öncesinde Fatih Terim ile de tanıştırmıştı. Terim Arıcan, Seçil Erzan'a para getirip verdi. Ama Seçil benim yanımda Terim'e bu parayı birlikte yatıracağız demedi. Ben böyle bir şey duymadım.” REKLAM

FONA PARA YATIRAN DOKTOR SORULDU Savcılık Nazlı Can’a, "Deniz Güzel isimli şahsı tanır mısın?" diye soru sordu. Can buna; “Seçil'in annesinin doktoru olması sebebiyle tanırım. Kendisi kardiyologtur. Sonrasında ben de muayene oldum. İlerleyen süreçte Seçil Erzan beni arayarak, "Deniz de fona para yatıracak, ben bankacıyım benim hesabıma para yatıramaz, senin hesabına yatırsın" dedi. Hatırlayamadığım bir tarihte beni bankaya çağırdı. Deniz Güzel tarafından hesabıma gönderilen parayı çektim ve Seçil Erzan'a teslim ettim.”

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ SORULDU Savcılık yaptığı sorguda, "Cüneyt Demir isimli şahsı tanır mısınız? Bu şahıstan Kapalıçarşı'da para aldığın oldu mu?” diye soruyu sordu. Nazlı Can bu soruya, "Cüneyt Demir isimli şahsı tanımıyorum fakat Kapalıçarşı'ya Seçil ile birlikte gidip birilerinden para aldığım olmuştur ancak bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum" dedi. REKLAM Savcılık Nazlı Can’ın verdiği ifadelerdeki anlatımlarında çelişkiler bulduğunu belirterek, “Yukarıda daha önce kimseden para almadığımı söylemiştin ancak Kapalıçarşı'da Seçil ile birlikte tanımadığın şahıslardan para aldığını söylüyorsun. Çelişkin hakkında ne diyeceksin” sorusunu yöneltti.

“PIRLANTACIDAN PARAYI ALDIM” Çelişkisi sorulması üzerine Nazlı Can şöyle cevap verdi: “Seçil zaman zaman beni bir yerlere götürüp birilerinden para almıştır. Ben Seçil'in en yakın arkadaşıyım ancak kimden, nerede, ne zaman, ne kadar para aldığım bilmiyorum. Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu Orion AVM'de Ömer Pırlanta isimli pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım.” "SEÇİL KADINLIĞINI DA KULLANIR" Seçil ile birlikte gittiği yerlerde parayı hep Seçil’in aldığını iddia eden Nazlı Can ifadesinde, "Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım. Seçil Erzan insanları dolandırırken çeşitli vaatlerde bulunmuştur. Zaman zaman kadınlığını da kullanmıştır" dedi. REKLAM “TARABYA’DA EVLERİM VAR YALANI” Seçil Erzan’ın dolandırma yöntemlerine vurgu yapan Nazlı Can ifadesinde, “Hatta çevresinde zaman zaman birilerine benim ismimi kullanarak beni zengin bir kişi olarak tanıtıp prim yapmaya çalışmıştır. 2010 yıllında bile Çorlu'dan bir kişiye Tarabya'da benim evlerim olduğunu söyleyip şahsı alıp Tarabya'ya götürüp, gezdirip etkileyip, para almıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu. "SEÇİL ERZAN TARAFINDAN SEÇİLMİŞ AV" Savcılık tarafından iki avukat eşliğinde sorgulanan Nazlı Can tüm sorulara böyle cevap verdi. Savcılık ardından Nazlı Can’ın avukatına da söz verdi. Avukatlar, “Savunmaya aynen iştirak ederiz. Tamamen masumdur. Eğitim durumu da üzerine atılı eylemleri yapmaya uygun değildir. Müvekkil Seçil Erzan tarafından seçilmiş bir av konumundadır. Seçil Erzan tarafından kullanıldığını son anda fark etmiştir. Seçil Erzan İstanbul'da büyümüş, eğitim durumu üst düzey bir kişidir. Bir bankayı tek başına çekip çevirmektedir. REKLAM "HATA HÜKÜMLERİ UYGULANIR" Nazlı Can'ın ise durumu bellidir. Netice itibari ile burada hata hükümleri uygulanmalıdır. Görünüşte bir takım eylemler katıldığı doğrudur ancak suç işleme kastı yoktur. Seçil Erzan banka müdürü olarak para ile ilgili operasyonlar yapacağını söyleyerek şüpheli üzerinde legal bir iş yaptığı izlenimi uyandırmıştır. Denizbank yönetimi bile bu durumu fark edemeyerek Seçil Erzan'ı Florya şubesinden Büyükdere şubesine terfi ettirmiştir. Bu sebeple serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi. 6 AY CEZAEVİNDE KALDI İddianamede hakkında, “Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçlaması bulunan ve 3 ayrı olayda adı geçtiği belirtilen Nazlı Can, soruşturmanın başından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 ay cezaevinde kalan Nazlı Can, ilk duruşmada tahliye edilmişti. Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Haberi Görüntüle Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda! Haberi Görüntüle Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı! Haberi Görüntüle