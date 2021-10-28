Şebnem Şirin'in katili konuştu!

Genel

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın (25) yaşadığı dairede ölü bulundu.

KAÇTI AMA POLİS YAKALADI

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL İSTİSMAR VE GASPTAN KAYDI ÇIKTI

Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Zıbıncı'nın ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın mahkemede verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirin´in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü.

DHA'da yer alan habere göre, olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı'ın ifadesinde, "Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik. Tekrar alkol aldık ve rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdik. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

12 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GENÇ KADIN AYRILMAK İSTEMİŞ

Yaşanan olay sonrası Furkan Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Dairede polisin yaptığı incelemede ise iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu.

Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı belirtildi.

'O, BENİM MELEĞİM'

Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şebnem Şirin'in cenazesi, annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Burada dua edilip helallik alındı. Büyük acı yaşayan Pervin Tokat, kızının cenazesine sarılarak, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

"BIRAKMAM, BIRAKAMAM KIZIMI"

Ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen kızının tabutunu bir an olsun bile bırakmayan baba Halil Şirin, “Bırakmam, bırakamam kızımı. Hakım helal olsun, helal olsun” diyerek cenaze boyunca gözyaşı döktü.

Yakınlarının desteğiyle kızının tabutunu takip eden acılı anne Pervin Tokat’ın, “O genç kardeşiniz benim kızımdı. Haberini yaparsın Ayhan abisi” sözleri, törene katılan herkesi ağlattı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Şebnem Şirin’in cenazesi toprağa verilmek üzere Güney ilçesine doğru yola çıktı.

Törene katılan kadınlar, cenazenin uğurlanmasının ardından kadın cinayetlerine tepki göstermek için kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdi.

'PRENSESLER YOK OLMASIN, BENİM MELEĞİM GİTTİ'

Şebnem Şirin'in Güney ilçesinde toprağa verilmesinin ardından anne Pervin Tokat, açıklama yaptı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Tokat, "Benim prensesim gitti. Prensesim soldu. Başka prensesler solmasın. Prensesler yok olmasın. Benim meleğim gitti" dedi.

Kardeşini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Şevket Şirin ise "Çok üzgünüz. Suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz. Bir daha kimsenin canı böyle yanmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.

Şebnem Şirin'in teyzesi Nezihe Demirler, "Ne olur peşini bırakmayın. Ben onun teyzesiyim, o benim canımdı. Soldu benim çiçeğim. Yüzüne bakmaya kıyamıyordum" ifadelerini kullandı.

Teyze Sultan Topaloğlu da "Daha 25 yaşındaydı, bizim yeğenimiz. Üniversiteyi bitirmişti. Hayalleri vardı. İşe girecekti. Çok hayalleri vardı. Cıvıl cıvıl bir insandı" diye konuştu.