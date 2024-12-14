Şanlıurfaspor - Pendikspor: 2-1
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Azad İlhan, Sabri Öğe
Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Mboula, Forsel, Malle (Dk. 90 Ahmet Gökbayrak), Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 78 Begiç), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Cuma Menize (Dk. 71 Hakan Erçelik)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Kappel (Dk. 65 Del Valle), Hasan Kılıç (Dk. 71 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ, Jetmir Topalli (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Tarık Tekdal, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Eze
Gol: Dk. 36 Malle, Dk. 85 Miraç Acer (Şanlıurfaspor), Dk. 26 Hasan Kılıç (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kart: Dk. 25 Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Dk. 64 Jetmir Topalli, Dk. 84 Eze, Dk. 90+7 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Pendikspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada gelişen Pendikspor atağında Sequeira'nın ceza sahasında oluşan karambol sonrası hakem Davut Dakul Çelik penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada topun başına geçen Hasan Kılıç'ın vuruşunda kaleci Erzhan atışı kurtarırken, dönen topu Hasan bu kez ağlara gönderdi. 0-1
36. dakikada Aly Malle taç çizgisine yakın bir noktadan kaleye vuruşunda top filelere gitti. 1-1
82. dakikada Del Valle’nin pasında Eze topla buluştu. Eze’nin sert şutunda top kale direği üzerinden dışarı çıktı.
85. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada, Miraç Acer yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 2-1