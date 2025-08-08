Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Şanlıurfa'da sıcak havada tıkanan trafikte sürücüler kaputu açıp bekledi | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da sıcak havada tıkanan trafikte sürücüler kaputu açıp bekledi

        Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte, trafik yoğunluğunun yaşandığı Eyyubiye'de sürücüler araçlarının kaputlarını açarak bekledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 11:14 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaktan 'ağızları' açık kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da sürücüler tıkanan trafikte ilerlemeye çalışırken ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

        Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması trafiği de olumsuz etkiledi. Şanlıurfa- Suruç karayolunun Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemşettin Mahallesindeki Akabe Yokuşunda yaşanan trafik tıkanıklığı, adeta sürücülerin kabusu oldu.

        Tıkanan trakite ağır ilerlemek zorunda kalan sürücülerin araçlarının su kaynatmasını önlemek için aldığı önlem ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

        HARARETİ YÜKSELEN ARAÇLARI YOL KENARINA PARK ETTİLER

        Bazı sürücüler ağır ilerleyen trafikte yollarına devam ederken bazıları ise araçlarını yol kenarına park edip motorun su kaynatmaması için ön kaputu açarak serinlemesini bekledi. Bazı sürücülerin de motor ön kaputu açık bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları gözlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak
        TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Habertürk Anasayfa