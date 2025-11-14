Habertürk
        Son dakika: Şanlıurfa'da pamuk biçme makinesine kapılan Serhat, hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da pamuk biçme makinesine kapılan Serhat, hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da acı bir kaza meydana geldi. Temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 13:33 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:33
        Acı ölüm! Pamuk biçme makinesine kapıldı!
        Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde acı bir kaza meydana geldi. Temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti.

        PAMUK BİÇME MAKİNESİNE KAPILDI

        DHA'nın haberine göre; Şanlıurfa'da çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak, pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler, Sütpak’ı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Sütpak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Serhat Sütpak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        1 AY ÖNCE EVLENMİŞ

        Bir ay önce evlendiği belirtilen Serhat Sütpak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
