Şanlıurfa'da genç kadın boğazı kesilerek öldürüldü!

Son dakika... Korkunç olay Şanlıurfa'da yaşandı. Kentin Haliliye ilçesinde eşi bir oto tamir servisinde çalışan Yasmin El Casim’e (18) ulaşamayan yakınları eve gelip kapıyı çaldı.

İHA'nın haberine göre, kapıyı açan olmayınca 13 yaşındaki kardeşi merdivendeki pencereden balkona atlayıp oradan da eve girdi.

İçeri giren çocuk, iddiaya göre ablasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce kapıyı açıp dışarıdaki yakınlarına söyledi.

Kadını gören yakınları sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evin girişine güvenlik şeridi çekti. Yapılan ilk incelemede elleri arkadan bağlı olan kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.