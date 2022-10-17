Samuray kılıçlı caniden şoke eden başvuru!

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan yorumlara karşı 'hakaret' suçundan şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Can Göktuğ Boz'a yönelik yapılan yorumlarda "hakaret" suçunun oluşmadığı ve genel ifadeler olduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi.

DHA'nın haberine göre, Ataşehir'de geçtiğimiz yıl kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 22 Nisan tarihinde yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.