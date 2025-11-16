Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da arkadaşlar arasındaki şakalaşmada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Samsun'da arkadaşlar arasındaki şakalaşmada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Samsun'da arkadaşlar arasında arıza yapan ve çekici üzerindeki araçta meydana gelen şakalaşmanın sonu kötü bitti. Olayda ateş alan pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:54 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şakalaşmanın sonu kötü bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’un İlkadım ilçesinde dün gece arkadaşlar arasında arıza yapan ve çekici üzerindeki araçta meydana gelen şakalaşmanın sonu kötü bitti. Olayda ateş alan pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un İlkadım ilçesinde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Gökhan Güney ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K.(23) ve Özcan A. (22) eğlenmek amacıyla Atakum ilçesi Akalan Mahallesi’ne gitti.

        ARAÇ ARIZA YAPTI

        Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırıldı. Araç çekici üzerinde seyir halindeyken silah sesi duyulması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Çekicinin üzerindeki araçta bulunan arkadaşlardan Gökhan Güney pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı.

        REKLAM

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Güney yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Güney’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

        Gökhan Güney, hayatını kaybetti.
        Gökhan Güney, hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ GÖZ ALTINA ALINDI

        Şüpheli Metin S., hastane önünde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı ve şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti. Polis olayın meydana geldiğini araç içinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

        TOPLAM 7 KİŞİ GÖZALTINDA

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

        Soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Habertürk Anasayfa