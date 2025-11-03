Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül 2024'te meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.
Yaralanan 1'i itfaiye eri 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek, Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı.
Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) 10 Ekim'de, Naim Karagüzel (35) 14 Ekim 2024'te tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirmişti.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 7'si hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İfade ve işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.
Şüpheliler yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. ile satın alma sorumlusu İ.A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, fabrika müdürü V.U. ile iş güvenliği uzmanı D.T, "Patlamadan Korunma Dokümanı" hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B'nin "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmişti.
7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül'de görülen karar duruşmasında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar V.U. ve İ.B. 11 yıl 8'er ay, D.T. Y.T. ve Ö.K. 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme heyeti, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık C.B'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, V.U'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.