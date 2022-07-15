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Yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı

İstanbul'da sahte polis kâbusu yaşandı. Akılalmaz olayda, yolda durdurdukları yabancı uyruklu kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak paralarını çalan 2 zanlı yakalandı

15.07.2022 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sahte polis kâbusu! Kimlik sorma bahanesiyle soydular
Sahte polis kâbusu! Kimlik sorma bahanesiyle soydular
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İHA

İstanbul'da durdurdukları yabancı uyruklu kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

İHA'nın haberine göre megakentte 2 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre yolda yürüyen Ali A.G.A.'nın yanına içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobil yaklaştı.

Araçtan inen şahıslar kendilerini polis olarak tanıtarak Ali A.G.A.'nın üzerini aradı. Hırsızlar bu sırada Ali A.G.A'nın üzerindeki bin euroyu çalarak kaçtı.

SÖZDE KİMLİK KONTROLÜ YAPTI

Bu olaydan bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna'da tekrar ortaya çıkan şüpheliler Libya uyruklu Ahmed A. A. A.'yı durdurarak sözde kimlik kontrolü yaptı.

Hırsızlar Ahmed A. A. A.'nın üzerindeki 6 bin 200 dolar ile 500 euro parasının çalarak kaçtı. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen Farhad A. ile Salım M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

4 adet suç kaydı olduğu belirlenen Farhad A. ile Salım M. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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